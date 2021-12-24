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Россиянам осталось добрать всего 20% до «победного» иммунитета
24 декабря, 2021 17:58
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Youtube / RT на русском
За прошедшую неделю в России уровень коллективного иммунитета достиг отметки в 60%. Об этом завила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Первым компонентом вакцины от COVID-19 привилось 77,8 млн россиян, вторым компонентом и последующей бустерной дозой укололись 73,1 млн жителей.
Голикова напомнила, что нынешний уровень коллективного иммунитета считать достаточным не стоит. Вице-премьер отметила, что новогодние праздники можно потратить на то, чтобы «подарить» себе иммунитет от болезни, передаёт «РБК».
Напомним, целевой уровень коллективного иммунитета для россиян определен на уровне в 80%. Ожидается, что при такой доле вакцинированных граждан распространение вируса удастся остановить.
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