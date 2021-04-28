Россиянам начнут выдавать визы в европейскую страну по максимально упрощенной процедуре

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Глава министерства иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева заявила, что власти страны готовы начать выдавать визы гражданам РФ по максимально упрощенной процедуре. Об этом она сообщила в соцсети Facebook.

Захариева пояснила, что болгарский МИД может начать выдавать визы по упрощенной схеме, как только инициатива получит одобрение главы Минздрава страны. Она также добавила, что распоряжение консульским службам о подготовке к оформлению виз было дано на прошлой неделе.

По словам Захариевой, туристический рынок России для ее государства является одним из важнейших.

Министр добавила, что подать заявление на получение визы можно 59 городах и в трех консульствах на территории РФ. Также заявки могут подавать российские туроператоры, которые получили аккредитацию.

«Российские туристы, желающие посетить республику, смогут получать визы и у туроператора, и в визовом центре», - приводит слова главы МИД Болгарии «Российская газета».