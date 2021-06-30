Россиянам начали выдавать зарплату продуктовыми карточками
Следственный комитет расследует уголовное дело о невыплате зарплаты на одном из предприятий в селе Русская Тавра Свердловской области.
Речь идет о предприятии «Ура», сотрудники которого получили зарплату карточками. Люди не видели денег с января по май 2021 года. Также продуктовые карточки выдавали на ещё двух заводах, связанных с директором предприятия, который является депутатом Красноуфимской городской думы от партии «Единая Россия», сообщает ТАСС.
В прокуратуру на руководство пожаловались сами сотрудники предприятий. Рабочие отметили, что «фантиками» заплатить за коммунальные услуги невозможно.
Карточки представляют собой зелёные ламинированные бланки Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСФСР с надписью «Чек урожай-90». На них проставлена печать предприятия, пишет «Коммерсант».
Ранее российские производители и поставщики продуктов питания призвали власти страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным гражданам. Предлагается ежемесячно выделять карточки на сумму 10 тысяч рублей.