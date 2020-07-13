Россиянам на удаленке вернут расходы за электричество

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Минтруд поддержал проект поправок в Трудовой кодекс России о дистанционном режиме работы, в котором также предусматривается компенсация расходов на электроэнергию.

Как ожидается, работник сможет запросить компенсацию расходов на электроэнергию и амортизацию личного компьютера. Реализацию данной инициативы партнеры должны решить самостоятельно в рамках трудового договора. Один из вариантов, когда работодатель увеличит оклад сотрудника на размер его дополнительных затрат на электричество, пишут «Известия».

Как сообщалось, в России 35% сотрудников компаний считают, что качество организации работы при переходе на удаленный режим снизилось, говорится в опросе РАНХиГС.

Об обратном заявили лишь 6% участников исследования. Респонденты жаловались на сложности с концентрацией, потерю доступа к внутренней документации и базам данных, трудности при общении с коллегами и клиентами.

Желание и далее работать в удаленном режиме высказали 10% опрошенных. 55% высказались за частично дистанционную работу, а 33% хотят полностью вернуться в офис.