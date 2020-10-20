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В России могут ввести «оздоровительный» налоговый вычет для россиян, занимающихся спортом. Такую инициативу рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Изменения в Налоговый кодекс по поручению Президента РФ подготовил Минфин.

Сообщается, что чиновники хотят пополнить линейку социальных налоговых вычетов, которые предоставляются за платное обучение, лечение, пенсионное накопление, благотворительность.

«Вычет позволяет уменьшить налоговый платёж или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ. По сути, он представляет собой форму участия государства в софинансировании социально значимых расходов граждан», – говорится в сообщении кабмина.

Известно, что сумма «оздоровительного» налогового вычета индивидуальна и будет зависеть от фактических расходов на услуги фитнес-клубов и спортзалов, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период. Отмечается, что максимальный размер вычета составит 15,6 тысяч рублей.

Властям сейчас необходимо определить, за занятия спортом в каких именно физкультурно-оздоровительных организациях будут возвращать деньги. Этим вопросом должен заняться Минспорта. После доработки законопроект внесут в Госдуму.