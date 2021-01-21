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Россиянам могут сохранить пониженную кредитную ставку на недвижимость

Антон Мельников
21 января, 2021 19:45
1 мин
Антон Мельников
21 января, 2021 19:45
1 мин
Pixabay
Pixabay

Источник «Интерфакса» сообщил, что программа льготной ипотеки под 6,5% может быть продлена до конца 2021 года. Этот вопрос обсуждался на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом, предложение продлить льготную ставку вызвало обеспокоенность Центробанка. Регулятор указывает на то, что цены на жилье за время действия программы льготных кредитов значительно повысилась.

Согласно позиции ЦБ, по окончании 2021 года, будет возможна реализация только точечных программ поддержки льготного кредитования в сегменте жилищного строительства, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

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