Россиянам могут сохранить пониженную кредитную ставку на недвижимость

Общество

Источник «Интерфакса» сообщил, что программа льготной ипотеки под 6,5% может быть продлена до конца 2021 года. Этот вопрос обсуждался на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом, предложение продлить льготную ставку вызвало обеспокоенность Центробанка. Регулятор указывает на то, что цены на жилье за время действия программы льготных кредитов значительно повысилась.

Согласно позиции ЦБ, по окончании 2021 года, будет возможна реализация только точечных программ поддержки льготного кредитования в сегменте жилищного строительства, передаёт ФБА «Экономика сегодня».