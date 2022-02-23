Россиянам могут перестать выдавать туристические визы в ЕС за поддержку Кремля
После признания Россией ДНР и ЛНР санкции должны распространяться не только на тех, кто принимает соответствующие решения, но и против обычных граждан, проживающих в РФ. Такое мнение выразил глава комиссии сейма Латвии по иностранным делам Рихард Колс.
По его словам, россиянам необходимо перестать выдавать визы туристические визы ЕС, поскольку они поддерживают действующую власть.
«Как представитель парламента я буду рад увидеть приостановку выдачи туристических виз. Надо понимать, что российское общество очень поддерживает кремлевскую политику», - заявил Колс.
Он убежден, что с позицией Официальной резиденции президента РФ согласны свыше 70 процентов населения, которые считают, что НАТО выступает в роли агрессора и является эскалатором ситуации. Если такого мнения действительно придерживается большая часть жителей России, непонятно, почему они приезжают отдыхать в »агрессивные« по отношению к их государству страны, заключил глава комиссии сейма Латвии по иностранным делам.
Его процитировала местная газета NRA.lv.