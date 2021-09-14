Россиянам хотят предоставить три выходных дня после каждого этапа вакцинации
Трудящиеся россияне должны отдыхать три дня после каждого этапа вакцинации от коронавируса. Такое мнение выразил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) Максим Петунин.
Он убеждён, что граждане не особо торопятся бежать за препаратом против COVID-19, поскольку боятся иммунного ответа организма. Не секрет, что после вакцинации в теле появляется ломота, нередко повышается температура. В таких случаях, чтобы не идти на работу, людям прихотся заводить больничный лист.
Петунин предлагает просто дать россиян возможность отлежаться дома после прививания. При этом он подчеркнул, что работодатели должны сохранить оплату труда, несмотря на отсутствие сотрудника на рабочем месте. Только таким образом удастся добиться повышения коллективного иммунитета, считает эксперт.
Он предлагает внести изменения в трудовое законодательство. Своё обращение Петунин направил главе Минтруда Антону Котякову, председателям Совета Федерации и нижней палаты парламента Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину, передаёт РИА Новости.
Ранее стало известно, что турки собираются протестировать разработанную ими первую вакцину от коронавируса на азербайджанцах.