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Россиянам дали возможность провести на Сахалине неделю за 30 тысяч рублей. Перелет и жилье в цене
4 июля, 2021 10:56
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Фото: Flickr
Федеральное агентство по туризму объявило о начале программы «Привет, Сахалин!» по цене от 28 тысяч рублей. Тур будет длиться восемь дней.
Как сообщили в Ростуризме, в стоимость путешествия уже входит перелет, проживание, трансфер и различные экскурсии.
«Наша чартерная программа позволяет сделать доступнее и дешевле поездки на отдаленные от центральной части России регионы... Таким образом, предложить нашим туристам расширить географию своих путешествий по стране, разнообразить форматы отдыха», - отметила глава ведомства Зарина Догузова.
Ближайший рейс по новой программе состоится 10 июля.
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