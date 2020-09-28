Россиянам дали отдохнуть: в Ростуризме подвели итоги летнего сезона

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В текущем году туристическая отрасль России получила существенный урон от ограничений, которые были введены на фоне эпидемии коронавируса.

Как сообщила глава Ростуризма Карина Догузова, не смотря на это, россиянам дали возможность отдохнуть, запустив в стране туристический сезон в беспрецедентной ситуации. Так, кабмин РФ принял меры системной поддержки отрасли, попавшей в список наиболее пострадавших из-за ограничений.

«Общие усилия и консолидированная позиция государства и бизнеса также позволили избежать в этом сезоне резонансных банкротств и ухода с рынка крупных игроков», — отметила глава Ростуризма. В итоге жители страны провели отпуска без потрясений, сообщают «Известия».

На днях стало известно о том, что россиян, которые вернулись в страну из-за границы, отправят на карантин до получения результатов ПЦР-теста на COVID-19.

До получения результатов лабораторного исследования жители страны должны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства или пребывания.