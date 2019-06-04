Россиян заставят платить налоги от сдачи квартир

Уже 1 октября вступит в силу подписанный президентом ещё в апреле Федеральный закон № 59-ФЗ «О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации», который запретит размещение мини-гостиниц и хостелов в жилых домах. Впрочем, речь о полном запрете сдачи в краткосрочную аренду частного (что важно) жилья всё же не идёт.

Обычную однушку-двушку-трёшку можно будет и далее сдавать хоть на ночь, хоть на неделю, однако делать это незаметно для налоговой уже, похоже, не выйдет

В недрах Минэкономразвития зреет весьма коварный для «серых» рантье законопроект, который обяжет каждого из них предлагаемые в краткосрочную аренду метры регистрировать. И всё бы ничего, но системы бронирования и ресурсы объявлений должны будут этот номер в обязательном порядке указывать. Как предполагают в Минэке, такой алгоритм позволит фискалам видеть весь рынок арендного жилья как на ладони.

Вот так номер

Предполагается, что уже в конце июня первый вариант законопроекта ведомство направит коллегам — Минфину, Федеральной налоговой службе, Росреестру и МВД. Как сообщили изданию «Коммерсант» в самом Минэкономразвитии, специальный регистрационный номер будет получать жильё, сдаваемое в аренду на срок до 30 суток. Пока чиновники не договорились, выдавать ли его владельцу или присваивать помещению, равно как пока неясно, какое именно ведомство будет этим заниматься, как нет определённости и с размером штрафов. Известно лишь, что налагаться они будут одновременно и на собственников «серых» суточных квартир, и на тот агрегатор или иной ресурс, что такое объявление – без номера — разместили у себя.

На самом деле, ещё задолго до Минэка и даже до подписания закона о хостелах проблемой «туристического жилья» озаботились общественники. В частности, помнится, с инициативой регулирования этого рынка выступало в прессе известное сообщество предпринимателей «Опора России». Там сетовали, что частный сектор, да ещё и «серый» негативно влияет на легальный гостиничный бизнес в регионах

С этим объективно не поспоришь: сам с себя снявший налоговое бремя собственник симпатичной и ухоженной однокомнатной квартиры может сдавать её за половину, а то и треть «люкса» в отеле, который исправно платит все положенные налоги и сборы и просто не может работать себе в убыток, конкурируя с ушлыми частниками.

А как в Крыму?

Но мишенью для благой на первый взгляд инициативы Минэкономразвития могут стать не только не желающие делиться прибылью с государством владельцы квартир, но также и разного рода «нетоповые» сервисы бронирования, о чём «Коммерсанту» рассказал глава сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов. С его слов, владельцы жилья просто не будут регистрировать все свои объекты, и база предложений жилья «на сутки» быстро сократится.

Особенно пострадать при этом могут ресурсы, работающие с крымской недвижимостью. С тамошними квартирами не работает такой гигант как Airbnb, а Booking.com представлен весьма ограниченно.

В своей недавней статистике сервис «Авито Недвижимость» указал, что в настоящее время доля объявлений посуточной аренды от собственников составляет 10-15% от общего числа. Впрочем, по мнению сертифицированного, аналитик рынка недвижимости Михаила Хорькова, эти цифры явно не соответствуют реалиям.

«В некоторых регионах и городах эта цифра может варьироваться в районе 30-60%, это достаточно весомый показатель. И конечно, в большинстве своем рынок находится в серой зоне. Есть собственники, которые сдают квартиры посуточно и платят налоги за них, но большой массив квартир, сдающихся через различные агрегаторы, выключены из системы налогообложения», — приводит мнение эксперта «Вести.ру»

Задача государства — поставить на учет в первую очередь тех, кто занимается этой деятельностью профессионально как бизнесом, полагает эксперт. Такие игроки все равно будут вынуждены выходить в публичную плоскость, рекламировать свои объекты. А то, что условный дядя Вася где-то в Саранске сдал квартиру своему знакомому, конечно, такое отследить сложно. Но на данном этапе такой цели и не стоит, заключил Михаил Хорьков.