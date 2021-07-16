Россиян возят непривитые таксисты вопреки требованиям властей
Российских агрегаторов такси обязали с 15 июля отключить подмосковных таксистов без вакцины от COVID-19.
Чтобы продолжить им работу, для этого хватило бы первого компонента препарата. Однако водители продолжают работать без прививок, что позволила сделать лазейка при трудоустройстве.
Как сообщил один из водителей «Яндекс.Такси», в компании его заверили, что работа будет идти в том же режиме, как и прежде. По предварительным данным, отстранение перенесли на 1 августа, так как к 15 июля привитых было слишком мало.
При всем желании агрегатор никак не может повлиять на решение таксистов о прививке. Все дело в том, что водители, подключенные к сервису, не являются сотрудниками компании, а лишь взаимодействуют с сервисом через таксопарки, сообщает телеканал «360».
Как считают власти, таксисты, как и курьеры, постоянно контактируют с большим количеством людей, а потому пассажиров необходимо обезопасить.