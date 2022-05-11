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Россиян в скоро времени начнут впускать в одно арабское государство без виз. Переговоры уже ведутся
11 мая, 2022 13:32
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Alexander Redling/imageBROKER.com
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров, прибывший с визитом в Оман, по итогам переговоров со своим коллегой из Передней Азии Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди заявил, что страны намерены завершить работу над соглашением о безвизовом режиме.
По словам министра, Россия и Оман будут совершенствовать договорно-правовую базу, передает ТАСС. Когда именно режим взаимоотношений между странами, при котором гражданам этих стран не придется получать визу для въезда на их территорию вступит в силу, Лавров уточнять не стал.
Ранее стало известно, что жителей России могут оставить без шенгенских виз. Их хотят выдавать только тем, кто в этом остро нуждается.
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