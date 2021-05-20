Новости – Люди
Люди
Россиян с зависимостью к азартным играм возьмут «под карандаш»
20 мая, 2021 21:12
1 мин
1 мин
Виктор Лисицын/Global Look Press
В России может появиться специальный список лиц, которые склонны к азартным играм. Оказывать услуги тем, кто в списке, казино, букмекеры и онлайн-тотализаторы не будут. Об инициативе сообщила Ассоциация юристов России.
Предполагается, что попасть в список жители страны смогут по собственному желанию, чтобы обезопасить себя от азартных игр. Также допускается, что в перечень будут включать по решению суда, в который обратились родственники людей с игровой зависимостью.
По словам представителя Ассоциации юристов России, законопроект об учреждении азартного «стоп-листа» уже подготовлен и представлен соответствующим госорганам, передает РИА «Новости».
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку