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Россиян с зависимостью к азартным играм возьмут «под карандаш»

Антон Мельников
20 мая, 2021 21:12
1 мин
Антон Мельников
20 мая, 2021 21:12
1 мин
Виктор Лисицын/Global Look Press
Виктор Лисицын/Global Look Press

В России может появиться специальный список лиц, которые склонны к азартным играм. Оказывать услуги тем, кто в списке, казино, букмекеры и онлайн-тотализаторы не будут. Об инициативе сообщила Ассоциация юристов России.

Предполагается, что попасть в список жители страны смогут по собственному желанию, чтобы обезопасить себя от азартных игр. Также допускается, что в перечень будут включать по решению суда, в который обратились родственники людей с игровой зависимостью.

По словам представителя Ассоциации юристов России, законопроект об учреждении азартного «стоп-листа» уже подготовлен и представлен соответствующим госорганам, передает РИА «Новости».

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