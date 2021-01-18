Россиян просят сдать анализы на выявление иммунитета после вакцинации от COVID-19
Жителей России начнут звать на сдачу анализов для выявления поствакционального иммунитета к новой коронавирусной инфекции. Исследование будет проводиться среди тех, кто привился от COVID-19 вакциной «ЭпиВакКорона». Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«Для оценки поствакцинального иммунитета людям, сделавшим прививку препаратом «ЭпиВакКорона», необходимо сдать анализ на иммуноглобулины класса G на 35-42 день со дня первого введения вакцины», – говорится в опубликованном релизе.
Отмечается, что пройти тестирование смогут все желающие. Исследование запустят 20 января на базе Центра молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Адреса представлены на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Ранее сообщалось о том, что у не болевших коронавирусной инфекцией людей выявлен клеточный иммунитет.