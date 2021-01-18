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Россиян просят сдать анализы на выявление иммунитета после вакцинации от COVID-19

Марьям Ибрагимова
18 января, 2021 17:54
1 мин
Фото: covid19-today.ru
Фото: covid19-today.ru

Жителей России начнут звать на сдачу анализов для выявления поствакционального иммунитета к новой коронавирусной инфекции. Исследование будет проводиться среди тех, кто привился от COVID-19 вакциной «ЭпиВакКорона». Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Для оценки поствакцинального иммунитета людям, сделавшим прививку препаратом «ЭпиВакКорона», необходимо сдать анализ на иммуноглобулины класса G на 35-42 день со дня первого введения вакцины», – говорится в опубликованном релизе.

Отмечается, что пройти тестирование смогут все желающие. Исследование запустят 20 января на базе Центра молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Адреса представлены на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Ранее сообщалось о том, что у не болевших коронавирусной инфекцией людей выявлен клеточный иммунитет.

темы
коронавирус
вакцина
исследование
ЭпиВакКорона
иммунитет
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