Россиян предупредили об аллергии и сухости кожи из-за отопительного сезона

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С наступлением первых заморозков россияне начнут использовать в помещениях обогреватели, однако при этом важно поддерживать в жилье нужный температурный режим, сообщил директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

По его словам, важно не перегревать помещение, а придерживаться нормы - средняя температура в помещении должна быть 23 градуса, плюс минус два градуса. «Это уровень, которого надо придерживаться в зимнее время», — отметил эксперт.

По его словам, необходимо использовать дома увлажнители воздуха, потому что обогреватели его сушат, что может привести к аллергии, а также неприятным ощущениям в носу или на коже.

Поддержание в доме оптимального уровня влажности потребуется после начала отопительного сезона, сообщает радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что владельцы квартир в новых домах рискуют платить за отопление больше на 15–30%, чем остальные россияне.

Это случится в случае утверждения нового постановления Минстроя об энергоэффективности зданий, которое предусматривает упрощение многих регламентов и требований. Инициатива признана снизить стоимость строительства на 10–15%.