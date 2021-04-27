Россиян предупредили - в молочных продуктах клещевой энцефалит

Люди

Россиян призвали не употреблять сырые молочные продукты из-за риска передачи опасного заболевания. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

По ее словам, молочные продукты могут содержать вирус клещевого энцефалита, если они получены от инфицированного животного.

В лидерах по риску заражения козье и коровье молоко, а также козий сыр, заявила специалист порталу «Доктор Питер».

Клещевой энцефалит поражает нервную систему. В результате осложнений могут наступить паралич и смерть. Инкубационный период длится от одних суток до 30 дней.

Для болезни характерны слабость в конечностях, онемение лица, шеи, температура 38-40 градусов.