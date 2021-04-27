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Россиян предупредили - в молочных продуктах клещевой энцефалит
27 апреля, 2021 12:59
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Global Look Press
Россиян призвали не употреблять сырые молочные продукты из-за риска передачи опасного заболевания. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.
По ее словам, молочные продукты могут содержать вирус клещевого энцефалита, если они получены от инфицированного животного.
В лидерах по риску заражения козье и коровье молоко, а также козий сыр, заявила специалист порталу «Доктор Питер».
Клещевой энцефалит поражает нервную систему. В результате осложнений могут наступить паралич и смерть. Инкубационный период длится от одних суток до 30 дней.
Для болезни характерны слабость в конечностях, онемение лица, шеи, температура 38-40 градусов.
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