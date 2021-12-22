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Россиян освободили от обязательного техосмотра. Он остался в двух случаях
22 декабря, 2021 11:55
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
Документ об отмене обязательного техосмотра принят Госдумой в третьем и окончательном чтении. Он вступит в силу 1 января 2022 года. Техосмотр останется в двух случаях.
Речь идет о продаже машин старше четырех лет или внесении изменений в конструкцию автомобиля.
Закон касается личного транспорта и не распространяется на машины юридических лиц. Это означает, что техосмотр сохраняется для такси, автобусов, грузовиков и коммерческого транспорта, пишет РБК.
Отмену техосмотра инициировало МВД. Позже соответствующий документ внесла в Госдуму «Единая Россия».
Закон об отмене техосмотра осталось одобрить Совету Федерации. Затем его подпишет президент России Владимир Путин.
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