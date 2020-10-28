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Россиян могут оштрафовать до 200 тысяч рублей за жестокое обращение с животными

Марьям Ибрагимова
28 октября, 2020 16:12
2 мин
Фото: Kidd Silencer / Shutterstock.com
Фото: Kidd Silencer / Shutterstock.com

Министерство юстиции России предложило наказывать граждан и организации штрафами за жестокое обращение с животными. Речь идет не только о домашних питомцах, но и о невольных обитателях зоопарков, цирков, дельфинариев.

В настоящее время в уголовном кодексе существует статья за жестокое обращение с животными. За противоправные действия живодеры могут получить до пяти лет заключения. Однако если преступление не проходит по данной статье, наказание не предусмотрено.

Минюст предлагает штрафовать частные лица от трех до пяти тысячи рублей за несоблюдение требований по содержанию животных. Должностные лица могут заплатить от пяти до 15 тысяч рублей, а юридические – от 15 до 30.

Если нет состава уголовного преступления, за жестокое обращение с животными частным лицам придется выплатить штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей, а юридическим — до 50-100 тысяч.

Отвечать предстоит и за нарушение требований к использованию животных в культурно-зрелищных мероприятиях. Штраф за подобный проступок может достигать 100 тысяч рублей. А наказание в размере150 тысяч грозит в том случае, если используются животные, занесенные в Красную книгу.

«Незаконное содержание животных в зоопарках, цирках и дельфинариях без лицензии будет наказываться штрафом до 200 тысяч рублей. Кроме того, отдельные штрафы установят за ненадлежащее содержание животных в специальных приютах», – говорится в сообщении ведомства, передает «360».

темы
животные
жестокое обращение
штраф
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