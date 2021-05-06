Россиян могут начать прививать от коронавируса даже на дачах

Люди

Для ускорения темпов вакцинации россиян прививочные пункты следует разместить в дачных поселках и садоводческих товариществах. Такое предложение озвучил президент РФ Владимир Путин во время совещания с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Глава РФ пояснил, что передвижные мобильные лаборатории и пункты тестирования и вакцинации от коронавируса должны размещаться там, где находятся люди. По его словам, сегодня это в «значительной степени садоводческие товарищества, дачные поселки».

Президент подчеркнул, что размещением таких прививочных пунктов необходимо заняться как можно скорее.

«Особенно если коллеги видят, что темпы вакцинации и тестирования у них снижаются, а такие регионы есть», — отметил Путин.

«РБК» отмечает, что на начало апреля укол хотябы одним компонентом вакцины получили 6,93 млн россиян. Это менее 5% населения страны.