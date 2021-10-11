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Россия запретила ввоз шоколадных яиц с сюрпризом и китайских чипсов из-за запрещенных компонентов
11 октября, 2021 10:08
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Pixabay
Роспотребнадзор выявил в обороте продукцию с нарушениями и запретил ее ввоз на территорию. Речь идет о таких продуктах из Китая, как кукурузная сублимированная лапша, кукурузные чипсы, шоколадные яйца с сюрпризом, кукурузная вермишель.
В них нашли ДНК генетически модицифированной кукурузы и сои. В некоторых случаях содержание запрещенных компонентов превышало 5 раз.
Для недопущения отравлений россиян с 11 октября вводится ограничение на ввоз товаров. Об этом сказано на сайте российского ведомства.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор устал от нарушений со стороны Казахстана и решил остановить ввоз картофеля.
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