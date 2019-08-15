Россия выбирает лучших поваров и рестораны страны

Уже 1 августа стартовало голосование в рамках премии WHERETOEAT 2019. Первыми анкеты для голосования получили эксперты Юга России.

По регламенту, именно выбор экспертной комиссии из 100 человек и выявляет лауреатов двух главных номинаций Национальной ресторанной премии WHERETOEAT — «Ресторан года» и «Шеф-повар года». Кроме того, специальные жюри выбирают «Сомелье года», «Ресторанного обозревателя года», а также определяют ресторан, которому будет вручен приз в номинации «Выбор СМИ».

В каждом регионе проведения Национальной ресторанной премии WHERETOEAT формируются своя экспертная комиссия и специальные жюри.

В этом сезоне впервые в истории Национальной ресторанной премии WHERETOEAT объявят победителей в специальной номинации «Молодой шеф-повар». Лауреаты будут определены Национальной ассоциацией кулинаров России, при поддержке которой в следующем, 2020 году в Санкт-Петербурге состоится Всемирный конгресс шеф-поваров Worldchefs 2020. Пятеро победителей — по одному от каждого региона проведения Национальной ресторанной премии WHERETOEAT — отправятся в 2020 году в Петербург на Всемирный конгресс шеф-поваров.

В рамках торжественных церемоний вручения Национальной ресторанной премии WHERETOEAT 2019 в Сочи, Москве и Санкт-Петербурге будут обнародованы имена победителей Roullet Chef Challenge — уникального эногастрономического конкурса, организованного французским коньячным домом Roullet, компанией «Ладога» и Национальной ресторанной премией WHERETOEAT. Главный приз конкурса — поездка во Францию, в поместье Roullet. В ходе этой поездки Коньячный дом Roullet организует для финалистов трехдневную стажировку в ресторане La Ribaudière (1 звезда Michelin).

Даты проведения торжественных церемоний награждения Национальной ресторанной премии WHERETOEAT 2019:

«WHERETOEAT Юг». 5 октября, г. Сочи.

«WHERETOEAT Татарстан». 11 октября, г. Казань.

«WHERETOEAT Урал». 17 октября, г. Екатеринбург.

«WHERETOEAT Москва». 14 ноября.

«WHERETOEAT Санкт-Петербург». 27 ноября.

Главной новостью следующего, 2020 года станет вручение наград «WHERETOEAT Россия». Торжественная церемония, на которой будут озвучены название лучшего ресторана страны, имя лучшего шеф-повара, а также названы лауреаты специальных номинаций, состоится 20 февраля 2020 года в Москве.

В голосовании примут участие 500 экспертов, а в лонг-лист войдут 1500 ресторанов из разных регионов России.

Главный приз Национальной ресторанной премии «WHERETOEAT Россия» — кубок, представляющий собой антикварную серебряную чашу для льда, изготовленную в 1901 году.

Кубок является переходящим трофеем и каждый год передается новому победителю Национальной ресторанной премии «WHERETOEAT Россия». Предыдущий владелец получает уменьшенную копию кубка на память. Ресторан, который получил трофей в общей сложности три раза подряд, может оставить кубок у себя на вечное хранение.

Генеральным партнером Национальной ресторанной премии WHERETOEAT 2019 выступает Evian & Badoit — безупречный французский дуэт для вашего ресторана!

Evian — мировой лидер в сегменте премиальной воды. Рождаясь в виде снега и дождя в сердце Французских Альп, каждая капля воды Evian проходит путь натуральной фильтрации сквозь горные породы в течение 15 лет, приобретая безупречную чистоту. Разливаемая непосредственно у источника и защищенная от внешних воздействий, природная минеральная вода Evian попадает к вам такой, какой ее создала сама природа.

Badoit — минеральная газированная вода № 1 во Франции для высокой кухни. Благодаря легкому сбалансированному вкусу и натуральной природной газации Badoit называют «Шампанским в мире воды».

Evian & Badoit — лучший знак качества и идеальный выбор для ваших гостей.

Автор: Оксана Фотя