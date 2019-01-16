Россия вручила грант ученому-кардиологу из Кемерово
Россия вручила грант ученому-кардиологу из Кемерово

Победитель получит денежные средства в размере 500 тысяч рублей

Российское кардиологическое общество (РКО) и компания Bayer завершили сбор и рассмотрение заявок, поступивших на получение научно-образовательного гранта для врачей-кардиологов, изучающих проблему фибрилляции предсердий (ФП).

Экспертное жюри, состоящее из ведущих специалистов в области сердечно-сосудистых заболеваний, проанализировало 84 заявки, поступивших из 34 регионов России и 58 лечебно-профилактических учреждений.

По итогам рассмотрения принято решение признать победителем ведущего научного сотрудника ФГБНУ «НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний» Горбунову Елену Владимировну из города Кемерово, представившую на грант модуль принятия решений «Персонализированный выбор антикоагулянта у пациентов с фибрилляцией предсердий на амбулаторно-поликлиническом этапе».

Победитель гранта получит единовременно денежные средства в размере 500 тысяч рублей, которые сможет направить на развитие проекта.

Согласно правилам гранта, участником мог стать любой врач-кардиолог, который предоставит для оценки проект, связанный с внедрением инновационных методов, способствующих повышению эффективности терапии пациентов с фибрилляцией предсердий.

«Фибрилляция предсердий – достаточно сложная тема, и мы были приятно удивлены, узнав, что количество заявок столь велико, а подходы участников к данной теме разнообразны. Особенно хочется отметить, что практически все заявки, поступившие на грант, отличались отменным качеством и глубиной научной проработки. Мы рады, что данный проект востребован профессиональным сообществом и планируем поддерживать его и в дальнейшем», – заявил к.м.н., медицинский директор Bayer в России и СНГ, Дмитрий Власов.

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Места: Россия
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