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Россия возобновила авиасообщение сразу с 8 странами
28 июня, 2021 08:56
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Pixabay
С 28 июня Россия возобновляет авиационное сообщение сразу с 8 странами. Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Россия возобновляет авиасообщение с США, Италией, Бельгией, Ирландией, Кипром и Северной Македонией, Болгарией и Иорданией. С 28 июня авиакомпании по желанию смогут возобновить полеты в указанные страны.
Авиасообщение с этими странами было приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пишет «РИА Новости».
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