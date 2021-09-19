Россия в огне: в РФ побит антирекорд по горящим лесам
За 2021 год в России сгорела рекордная площадь лесов. Таких пожаров не наблюдалось с начала 21 века. Горение затронуто территорию площадью в 18,2 млн гектар. Об этом рассказал глава лесной программы Greenpeace в России Алексей Ярошенко.
«По состоянию на 19 сентября нынешний год оказался рекордным с начала века по общей площади лесных пожаров», - сообщил он.
Согласно данным мониторинга системы ИСДМ-Рослесхоз, площадь лесных пожаров в 2021 году 18,2 млн га. При этом катастрофической называлась ситуация в 2020 году, когда сгорело 18,1 млн га. Таким образом площади возгораний превысили значения прошлого года и текущий год «стал самым катастрофическим в пожарном отношении».
Площади пожаров оцениваются по спутниковым данным, которые доступны с 2001 года, пояснил Ярошенко. Поэтому не исключено, что в прошлом случались еще более масштабные возгорания лесов, но спутниковых данных по ним нет, передаёт «ТАСС».