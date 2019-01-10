Россия успешно провела испытания космического датчика
Россия успешно провела испытания космического датчика

Летные испытания в условиях космоса запланированы в конце 2019 года

Российская космическая компания «Азмерит» успешно завершила цикл наземных испытаний малогабаритного звездного датчика (МЗД) АЗДК-1 для малых космических аппаратов.

Датчики АЗДК-1 обеспечивают высокую точность ориентации космического аппарата по звездам. При этом они существенно меньше, легче и дешевле существующих в мире аналогов. Прибор весит всего 193 грамма, оснащен матрицей КМОП 1024×1280 пикселей, бортовым каталогом на 2400 звезд и обеспечивает точность около 5 угловых секунд.

Звездный датчик фотографирует участок звездного неба и определяет на основе бортового каталога направление оптической оси прибора в данный момент времени.

АЗДК-1 – автономный прибор и самостоятельно рассчитывает кватернион ориентации и передает его бортовому компьютеру космического аппарата.

Заместитель генерального директора «Азмерит» Марат Абубекеров заявил:

«При активном содействии РКС мы провели термовакуумные и вибродинамические испытания МЗД АЗДК-1. В ходе вибродинамических испытаний датчики подвергались синусоидальным и случайным вибрациям, пиковым ударным ускорениям до 25g. Датчики находились в термовакуумной камере в течение трех дней при циклическом изменении температуры от минус 27°С до плюс 57°С. Датчики достойно выдержали эту программу испытаний и штатно функционировали».

Первые летные испытания датчика АЗДК-1 запланированы в конце 2019 года.

В будущем предполагается установить данный прибор на технологический наноспутник ТНС разработки РКС («Российские космические системы»).

Спутниковая платформа ТНС-0 №2, созданная холдингом «Российские космические системы» более чем вдвое превысила запланированный срок активного существования. За время работы аппарата в космосе ученые и инженеры успешно испытали целый ряд инновационных технических решений и уникальный метод управления малыми космическими аппаратами через Интернет.

Компания «Азмерит» была основана в 2012 году сотрудниками лаборатории космических проектов Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга (ГАИШ) МГУ имени М.В. Ломоносова. Компания специализируется на разработке инновационных приборов ориентации космических аппаратов.

Теги:
Места: Россия
События: космос, наука
Новый год против Магнитогорска Далее в рубрике Новый год против МагнитогорскаПочему трагедия в южноуральском городе не помешала россиянам встретить Новый год

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО