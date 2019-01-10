Россия успешно провела испытания космического датчика

Российская космическая компания «Азмерит» успешно завершила цикл наземных испытаний малогабаритного звездного датчика (МЗД) АЗДК-1 для малых космических аппаратов.

Датчики АЗДК-1 обеспечивают высокую точность ориентации космического аппарата по звездам. При этом они существенно меньше, легче и дешевле существующих в мире аналогов. Прибор весит всего 193 грамма, оснащен матрицей КМОП 1024×1280 пикселей, бортовым каталогом на 2400 звезд и обеспечивает точность около 5 угловых секунд.

Звездный датчик фотографирует участок звездного неба и определяет на основе бортового каталога направление оптической оси прибора в данный момент времени.

АЗДК-1 – автономный прибор и самостоятельно рассчитывает кватернион ориентации и передает его бортовому компьютеру космического аппарата.

Заместитель генерального директора «Азмерит» Марат Абубекеров заявил:

«При активном содействии РКС мы провели термовакуумные и вибродинамические испытания МЗД АЗДК-1. В ходе вибродинамических испытаний датчики подвергались синусоидальным и случайным вибрациям, пиковым ударным ускорениям до 25g. Датчики находились в термовакуумной камере в течение трех дней при циклическом изменении температуры от минус 27°С до плюс 57°С. Датчики достойно выдержали эту программу испытаний и штатно функционировали».

Первые летные испытания датчика АЗДК-1 запланированы в конце 2019 года.

В будущем предполагается установить данный прибор на технологический наноспутник ТНС разработки РКС («Российские космические системы»).

Спутниковая платформа ТНС-0 №2, созданная холдингом «Российские космические системы» более чем вдвое превысила запланированный срок активного существования. За время работы аппарата в космосе ученые и инженеры успешно испытали целый ряд инновационных технических решений и уникальный метод управления малыми космическими аппаратами через Интернет.

Компания «Азмерит» была основана в 2012 году сотрудниками лаборатории космических проектов Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга (ГАИШ) МГУ имени М.В. Ломоносова. Компания специализируется на разработке инновационных приборов ориентации космических аппаратов.

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