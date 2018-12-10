Россия ставит «рекорды» по расслоению доходов населения
Россия ставит «рекорды» по расслоению доходов населения

На фоне тотальной нищеты миллиардеры страны выглядят страшным пятном

Швейцарский банк Credit Swiss на днях опубликовал аналитический отчет о мировом богатстве, в частности, рассмотрев данные и по ситуации в России.

Отмечается, что в России — чудовищный уровень имущественного расслоения: более 80% жителей страны имеют богатство в размере менее 10 тысяч долларов, а 0,2% — более миллиона долларов (только в двух странах доля миллионеров превышает 10% — это Исландия и Швейцария).

По данным банка, в России 10% граждан принадлежит 82% национального богатства (это даже больше, чем в США или Китае, где национальное благосостояние очень концентрировано).

Однако по прогнозам швейцарских экспертов, через пять лет количество долларовых миллионеров в России сократится в десять раз — их останется всего 18 тысяч человек.

Недавно американское агентство Bloomberg также подсчитало, что десять богатейших российских олигархов с начала года увеличили свое богатство почти на 11%. То есть они богатели быстрее всего на планете — быстрее, чем американцы (прирост составил «всего» 7,5%) и британцы (их кошельки стали тяжелее на 3,4%).

Аналитики Credit Suisse отмечают, что реальное благосостояние населения все еще остается тайной за семью печатями: слишком велика доля теневого сектора – так что истинные цифры благосостояния населения сильно отличаются от тех, что обнародовал швейцарский банк, и ситуация в России, скорее всего, выглядит намного печальнее.

Самое большое расслоение на планете — в Таиланде, а затем с небольшим отрывом идет Россия. Далее следуют Турция, Индия, Швеция и Дания.

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