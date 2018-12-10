Россия ставит «рекорды» по расслоению доходов населения

Швейцарский банк Credit Swiss на днях опубликовал аналитический отчет о мировом богатстве, в частности, рассмотрев данные и по ситуации в России.

Отмечается, что в России — чудовищный уровень имущественного расслоения: более 80% жителей страны имеют богатство в размере менее 10 тысяч долларов, а 0,2% — более миллиона долларов (только в двух странах доля миллионеров превышает 10% — это Исландия и Швейцария).

По данным банка, в России 10% граждан принадлежит 82% национального богатства (это даже больше, чем в США или Китае, где национальное благосостояние очень концентрировано).

Однако по прогнозам швейцарских экспертов, через пять лет количество долларовых миллионеров в России сократится в десять раз — их останется всего 18 тысяч человек.

Недавно американское агентство Bloomberg также подсчитало, что десять богатейших российских олигархов с начала года увеличили свое богатство почти на 11%. То есть они богатели быстрее всего на планете — быстрее, чем американцы (прирост составил «всего» 7,5%) и британцы (их кошельки стали тяжелее на 3,4%).

Аналитики Credit Suisse отмечают, что реальное благосостояние населения все еще остается тайной за семью печатями: слишком велика доля теневого сектора – так что истинные цифры благосостояния населения сильно отличаются от тех, что обнародовал швейцарский банк, и ситуация в России, скорее всего, выглядит намного печальнее.

Самое большое расслоение на планете — в Таиланде, а затем с небольшим отрывом идет Россия. Далее следуют Турция, Индия, Швеция и Дания.

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