Россия стала «красным» государством в глазах французов
Россия оказалась в списке «красных» стран во Франции. В этот список попадают государства с высоким риском распространения COVID-19. Об этом сообщил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.
Кроме России в список также добавили Сейшелы и Намибию.
Также Атталь прокомментировал ситуацию с коронавирусом в самой Франции. По его информации, до 10% из числа новых случаев заражений сейчас приходится на индийский штамм коронавируса. В отдельных департаментах этим штаммом заражается до 70% новых пациентов.
Согласно постановлению французского правительства, поездки в страны из «красного» списка не рекомендуются. Также все приезжающие из стран с высоким риском распространения вируса должны отправляться на обязательный карантин, передаёт Lenta.ru.