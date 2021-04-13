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Россия срочно проверит здоровье жителей казахских степей из-за Байконура

Лилия Караева
13 апреля, 2021 10:53
1 мин
Лилия Караева
13 апреля, 2021 10:53
1 мин
Байконур
Roscosmos/via Globallookpress.com

Россия планирует потратить 6 млн рублей на проверку здоровья поселенцев и работников Байконура. Все дело в том, что местные жаловались на экологическую обстановку: с ракет льется гептил, из-за которого самочувствие людей страдает.

Операция под кодовым названием «Космос-21» продлится до 30 ноября 2021 года. Она включает проверку здоровья за пять лет - с 2016 года.

Будет учтена демография города Байконур. По итогам специалисты поймут, что происходит со здоровьем работников космодрома. При небходимости для них разработают индивидуальные планы лечения и профилактики.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» запустит с Байконура 12 ракет «Союз-2» в 2021 году.

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Байконур
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