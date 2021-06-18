Новости – Люди
Люди
Россия смотрит на перегруженные курорты юга и рассматривает вариант открытия Турции в ближайшее время
18 июня, 2021 11:09
1 мин
1 мин
Pixabay
Россия может открыть авиасообщение с Турцией 1 июля. Об этом сообщили два источника, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Решение об открытии Турции пока не принято. Властей подталкивает к возобновлению туризма единственный факт - перегруженные курорты российского юга. Это, в свою очередь, способствует распространению коронавируса.
О планах по открытию Турции рассказали Forbes источник в одном из профильных ведомств и крупнейшей авиакомпании. Предположительно, могут открыться семь рейсов в Турцию в неделю.
Напомним, Россия закрыла авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня. Дальше запрет продлевали - сейчас он действует до 21 июня.
В данный момент в Турции находится делегация из России. Она должна оценить, безопасно ли отдыхать в стране.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку