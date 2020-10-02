Россия сделает «подарок» соседям и выдаст разыскиваемых в Беларуси граждан

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Российская Генпрокуратура приняла решение о выдачи 11 человек своим белорусским коллегам. Их обвиняют в различных противоправных действиях.

«По запросам Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Генеральная прокуратура РФ приняла решение о выдаче для уголовного преследования 11 разыскиваемых лиц, обвиняемых в совершении преступлений против личности, против собственности, а также против правосудия», — сообщает пресс-служба российского ведомства.

Среди передаваемых значатся: Анна Малащенко, обвиняемая в совершении преступления, предусмотренного ст. 186 Уголовного кодекса Белоруссии («Угроза убийством»), Александр Жуков, обвиняемый в краже, и Александр Комяк, осужденный за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Как передает REGNUM со ссылкой на пресс-службу российской прокуратуры, передача состоялась на территории Смоленской области.