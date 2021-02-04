Россия разработала «эталонный» вариант коронавируса

Общество

Росстандарт утвердил штамм коронавируса, который разработали в научном центре им. Гамалеи. Он будет выступать в качестве стандартного штамма вируса.

Появление такого стандарта COVID-19 даст специалистам возможность привести все тест-системы для выявления возбудителя коронавируса к одному «знаменателю». Об этом рассказала глава лаборатории биоинформационных технологий метрологической службы Росстандарта Елена Кулябина.

В Минздраве отметили, что утверждение стандарта вируса позволит более эффективно лечить болезнь, создавать новые препараты и следить за мутациями инфекции, передают «Ведомости».