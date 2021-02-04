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Россия разработала «эталонный» вариант коронавируса

Антон Мельников
4 февраля, 2021 11:48
1 мин
Антон Мельников
4 февраля, 2021 11:48
1 мин
Pixabay
Pixabay

Росстандарт утвердил штамм коронавируса, который разработали в научном центре им. Гамалеи. Он будет выступать в качестве стандартного штамма вируса.

Появление такого стандарта COVID-19 даст специалистам возможность привести все тест-системы для выявления возбудителя коронавируса к одному «знаменателю». Об этом рассказала глава лаборатории биоинформационных технологий метрологической службы Росстандарта Елена Кулябина.

В Минздраве отметили, что утверждение стандарта вируса позволит более эффективно лечить болезнь, создавать новые препараты и следить за мутациями инфекции, передают «Ведомости».

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коронавирус
Штамм
Росстандарт
1 мин
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