Россия расстается с устаревшими профессиями

В России начинается неизвестно какая по счету, но первая за много лет по-настоящему полезная реформа образования.

Мир меняется на наших глазах. Нет более банальной фразы, с которой можно было бы начать статью. Но и более верной – тоже.

За последние 40 лет планета изменилась сильнее, чем за предыдущие 200. За последние 150 – сильнее, чем за предыдущие 3000, потому что методы обработки земли и даже металла изменились незначительно, а вот танки, пенициллин и ядерное оружие отразились на нашем быте весьма радикально.

Дальше без вышивальщиц

Но была одна сфера, которая выдержала все эти атаки. Осталась верной сама себе. Это российское, советское и снова российское образование. А еще более консервативным, кажется, оказалось общество, которое в штыки встретило перспективу исчезновения из средних специальных учебных учреждений нескольких – порядка сотни – невостребованных профессий. Полный их список, к сожалению, не опубликован, но известно, что юноши и девушки больше не стараются быть:

сушильщиками в бумажном производстве – все делается автоматически;

вышивальщицами и ткачами – работа тонкая и когда-то нужная, но сейчас все моделируется на станках ЧПУ и компьютерах;

изготовителями эмалированной посуды: на самом деле ручного труда в этой работе до сих пор много, другой вопрос, что обучить всем премудростям можно за неделю;

сборщиками изделий электронной техники – в нанотехнологической реальности говорить о какой-то ручной сборке просто не приходится.

И так далее, и тому подобное. «Мы точно знаем, что за прошедшие 5 лет на эти специальности никто или почти никто не поступал», – констатирует министр просвещения Ольга Васильева. Мир меняется, но мы до последнего пытались обучать подростков профессиям, которые были востребованы вчера или даже позавчера.

Рабочие не нужны?

Одновременно с этой статистикой Минобразование появилась и статистика Минтруда, которая показывает, какие профессии востребованы в России. Это, например, продавец-кассир (желательно, зарплата до 20 тысяч и полная материальная ответственность), повар, педагог профессионального обучения (то есть в те же ССУЗы), юрист, социальный работник, специалист по закупкам, медсестра, бухгалтер, педагог-дефектолог, делопроизводитель.

Многие СМИ подали этот список от ВНИИ труда при Минтруда как набор популярных профессий, что, конечно, неверно – это те позиции, по которым не хватает квалифицированных специалистов. И что характерно, здесь нет ни одной специальности, связанной с реальным производством.

Нам говорят, что Россия остро нуждается в рабочих, но статистика этого не подтверждает. Реально нужна сплошь сфера услуг, причем только по двум направлениям: или выполнять самую сложную и низкооплачиваемую работу (дефектолог, например – это адский труд за копейки), или прикрывать пятую точку тех, кто не хочет платить людям нормальные деньги (бухгалтеры и юристы)

В будущее поодиночке не ходят

Давайте теперь посмотрим, какие новые профессии предлагают нам ССУЗы. По ускоренной программе, за несколько месяцев Ольга Васильева обещает сделать вас, например, «оператором наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом» или «консультантом в области развития цифровой грамотности населения (цифровым куратором)». Поучитесь подольше – и станете «монтажником оборудования мобильной связи».

Полного списка новых профессий, опять же, нет, но можно надеяться, что основную массу там составят операторы и монтажники, а не цифровые кураторы, которых сразу после получения диплома имело бы смысл отправлять из цифровых иллюзий на аналоговый лесоповал лет на десять.

При этом проблемы ССУЗов – отнюдь не локальные, малозначительные с точки зрения будущего страны. По данным Васильевой, «примерно 60 процентов выпускников школ выбирают именно среднее профобразование».

Это, конечно, чушь. Мы знаем из опросов, что более 70% выпускников подают документы в ВУЗы, а есть и более жесткое утверждение совсем недавнего 2016 года, что «больше 90 процентов выпускников даже в сельской местности поступает в вузы». Есть у нас и статистика за 2016 год: 889 тысяч студентов ССУЗов и более 4,2 млн студентов ВУЗов. Едва ли всего за три года ситуация кардинально поменялась

Таким образом, 60% Васильевой – это ее фантазия, зародившаяся на почве аппаратной борьбы с министерством образования. И в то же время нет никаких сомнений, что число обучающихся в колледжах растет, а в институтах падает, что эти две кривые в обозримом будущем пересекутся. В системе образования здорового государства высшее образование на то и высшее, что получить его нелегко, а ценность его велика. Тем более в России просто нет достаточного количества квалифицированных педагогов реального магистерского уровня.

Так что реформа ССУЗов касается будущего если не каждого из нас, то каждого из наших детей. Васильева делает полезное дело, но оно должно быть поддержано платежеспособным спросом на современные рабочие профессии. Не только на денежные «Ортопедическую стоматологию» и «Фармацию» (в среднем более 6 заявлений на 1 место), но и на вполне обыденные, но совершенно необходимые стране.

А для этого нам надо перестраивать не только образование, но и всю экономику.