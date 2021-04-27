Россия повторила установленный в 1992-1993 годах рекорд

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Россия повторила рекорд тридцатилетней давности, совершив 58 безаварийных пусков ракет. На это ушло 2,5 года.

58-й старт состоялся 26 апреля с космодрома Восточный - Россия вывела на орбиту 36 британских спутников связи. Последняя авария произошла в российской космической отрасли в 2018 году - тогда из-за сбоя при разделении ступеней пилотируемой ракеты был прерван полет к МКС.

С того времени Россия провела 27 удачных пусков с Байконура, 19 - с Плесецка, пять с Восточного и семь с Куру.

Аналогичный рекорд был установлен в 1992-1993 годах, пишет РИА Новости. С 2010-го по 2018-ый в российской космической отрасли ежегодно происходили по одной, две, три и четыре аварии.

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