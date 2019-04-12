Россия опоздала не признавать выборы Украины

Феномен успеха Зеленского в первом туре голосования обусловлен давно назревшим желанием общества сменить политическую элиту государства, считает экс глава Народного Совета ДНР Андрей Пургин.

- Зеленский собрал почти весь протестный потенциал и, к большому сожалению, его кандидатуру многие жители воспринимают как праздник непослушания, считая это каким-то движением к смене элиты на Украине. К уводу политиков из 90-х и приводу политиков двухтысячных - молодого поколения, которое на сегодняшний день в Украинском истеблишменте не представлено вовсе. Всеми процессами в стране руководят выходцы из 90-х годов, и за последнее время никаких новых лиц в украинской политике не появилось, кроме одного клоуна Ляшко. Это обусловлено мировой тенденцией, где набирают силу анти-элитные настроения и высока вероятность появления новых левых идей.

По его словам, огромный разрыв Зеленского вносит во второй тур большие турбулентности и возможно, американская сторона, учитывая показатель первого тура, в дальнейшем сделает ставку на Зеленского. Хотя еще месяц назад, это было далеко не очевидно.

Шансы Зеленского на победу во втором туре Пургин оценивает намного выше, чем у действующего президента, при этом подчеркнув, что конечный итог, будет зависеть от решения «сильных мира сего» - закулисных кукловодов, руководящих украинской политикой по сути.

В случае прихода к власти Порошенко продолжит репрессивную политику милитаризации общества

- Порошенко подходы простите бычьи – это подходы мобилизационно повестки дня, когда очень удобно затыкать всем своим оппонентам рот, рассказывая, что у нас война, враг у ворот и кругом пятая колонна и нужно бороться со шпионами. Это подход середины XX века - регрессные общественные отношения, когда они поставлены в обслуживающую позицию действующей власти, что влечет разрушение общественных отношений. Украину покидают все больше умных людей, а это первый признак построения неправильного государства.

С другой стороны Порошенко выгоден нынешней украинской элите тем, что существующее сегодня статус-кво нарушено не будет.

По его словам в отношении Донбасса, основная задача Порошенко получение территории, не имеющей своего политического лица. Под тем или иным предлогом продолжится зачистка и выдавливание нелояльного населения, а освободившаяся территория будут заселяться выходцами с западной Украины.

- Порошенко проповедует фактически геноцид народа Донбасса. Геноцид может выглядеть как физическое уничтожение, но в данном случае это выглядит как выталкивание на территорию РФ нелояльного населения. Если и остаются нелояльные пенсионеры, у них пассивная позиция, и они не являются политическим ресурсом, разве что на выборах. Такая яркая ястребиная позиция, которая не дает двояких толкований. Если кто- то просматривает Украинскую повестку, то вы наткнетесь на такие сообщения, что от 5 до 10 человека каждый день задерживаются СБУ на линии соприкосновения. Это не означает, что этих людей отправили в СИЗО, но, тем не менее, это очень жесткая и понятная работа на полное уничтожение идеологического оппонента, которыми для Украины мы являемся. Чтобы ни повадно было никому.

К большому сожалению это не находит своих откликов в медийной сфере. Практически никто не знает, насколько жестко Украина поступает не только с теми территориями, но и нашими гражданами, которые пересекают линию соприкосновения. Работа СБУ по фактически вражеской территории. Это работа с людьми, которые формально заявительным порядком Украиной заявляются как украинские граждане. Нос ним работает СБУ как с агентами иностранных разведок. То есть, это все возведено в абсолютно жесткую форму - зарытые тюрьмы, задержание и так далее.

По сути, для жителей ЛДНР на Украине не существует никаких правил и законов

Мы глубоко дегуманизированны на той стороне и эта пятилетняя политика Порошенко привела к тому, что никакие человеческие нормы для жителей Донецка и Луганска на Украине не действуют, и никто не планирует эти нормы вводить.

Эта позиция разделяется большей частью элиты Украины, когда можно своим классом решить свои вопросы, а низу тотальное навешивание ярлыков, и среди Украинской элиты сейчас очень большое соревнование это кто кого назовет шпионом. Уличит в работе на РФ и так далее. Такой бытовой украинский нацизм, который приспособили к экономическим отношениям Украины. Порошенко носитель именно этой идеи.

Политика Зеленского, по мнению Пургина, будет носить более мягкий характер в духе американского креатива – когда улыбчивые парни в галстуках ведут на бойню свинку, почесывая за ушком.

- Никакой самостоятельной политики Украина не вела, поэтому Зеленский президент, вряд ли будет проводить какую либо самостоятельную политику. У него будет подход двухтысячных. Это подход НКО, это подход креатива, это подход формально открытых каких то институций. От него можно ожидать снижения милитарной обстановки, возможно открытие блокады и так далее. Может быть, это принесет какие-то перемены в экономическом формате, украинские олигархи перераспределят какую то свою долю. Кто- то выиграет, кто- то проиграет, но ясно одно - от Зеленского президента выиграют в первую очередь США.

По мнению Пургина, невнятная позиция России в отношении текущих выборов на Украине поставила ее в сложную ситуацию

- Россия опоздала уже не признавать эти выборы. Попросту МИД РФ реагировал на события согласно картинке в телевидении и эта тонкая тактика, привела к тому, что на сегодняшний день непризнание выборов будет немного натянутым. Вот если бы Россия вела всю президентскую компанию с самого начала к тому, что эти выборы не будут признаны, являются не легитимными и так далее, то РФ было бы правильно и выгодно эти выборы не признавать. На сегодняшний день получилась такая вилка из двух не очень хороших решений – не признавать, это будет такой политический демарш, который не поймут партнеры в Европе и прочие. Признавать – это тоже плохо, потому что это осаживает рейтинг действующей власти, и это политическое решение будет не понято населением.

Автор: Андрей Незваный