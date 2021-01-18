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Россия одобрила произведённую в Казахстане вакцину
18 января, 2021 22:03
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sputnikvaccine.com
Минздрав Казахстана сообщил, что Россия проверила партию вакцины «Спутник V», которая была произведена в республике. Результаты проверки партии - положительные.
«Да, получены положительные результаты», — сообщила пресс-служба казахского Минздрава.
Вакцина была изготовлена на фармацевтическом комплексе в Караганде. В Россию отправляли опытную партию в 6 тысяч доз, передают «Известия».
Напомним, производство российского препарата в Казахстане началось 21 декабря 2020 года. Планируется изготовить 2 миллиона доз.
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