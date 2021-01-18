Россия одобрила произведённую в Казахстане вакцину

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Минздрав Казахстана сообщил, что Россия проверила партию вакцины «Спутник V», которая была произведена в республике. Результаты проверки партии - положительные.

«Да, получены положительные результаты», — сообщила пресс-служба казахского Минздрава.

Вакцина была изготовлена на фармацевтическом комплексе в Караганде. В Россию отправляли опытную партию в 6 тысяч доз, передают «Известия».

Напомним, производство российского препарата в Казахстане началось 21 декабря 2020 года. Планируется изготовить 2 миллиона доз.