Россия капитулировала: Мигранты сделают титульную нацию меньшинством

Каждая страна решает проблему мигрантов по-своему. США душат приезжих в объятьях, ОАЭ держат их под прицелом, Россия же выбрала особый путь…

Новое переселение народов

Народы цивилизованной части планеты достаточно давно пребывают в относительном покое. Последние массовые переселения – в основном колонизационные: англичане в Индии, голландцы в Южной Африке, испанцы на Филиппинах, русские в Сибири, двунадесять языцех в Северной Америке. И во всех этих случаях речь шла о закреплении сильной нации на покоренных землях. Случались, конечно, и прецеденты миграции слабых, но эта миграция всегда была недобровольной: оттеснение индейцев на Запад, массовый завоз негров в Америку,белая эмиграция из России, переселение чеченцев в Среднюю Азию, бегство евреев из гитлеровской Европы.

Более слабые нации, независимо от того, были они меньшинством (негры в США) или большинством (индийцы в Индии), использовались при этом на наиболее сложных работах, не требовавших особой квалификации. Понятно, что это всегда было сопряжено с насилием: сами они не стремились становиться рабами, слугами, рабочим скотом, но выбора у них не было: преимущество господствующей нации в вооружении и, уж простите, интеллекте было несомненным, и попытки сопротивления легко подавлялись

Интересно, что когда колонизаторы таки покидали захваченные земли, положение местного населения часто ухудшалось. Посмотрите записки реальных, не инстаграмно-гламурных путешественников по Африке (рекомендуем, например, канал Константина Колотова о поездке через Африку на деревянных велосипедах) – это континент распада, где после щедро проспонсированных нашими отцами и дедами национально-освободительного подъема 1960-х не создано ровным счетом никаких условий для нормальной жизни. Удивительно, конечно, как легко люди соглашаются с тем, что разные нации имеют различия во внешности, и какую ненависть вызывает у них предположение о том, что различия эти продолжаются и в организме, в частности в функционировании головного мозга…

Мир, созданный колонизаторами в Азии, Африке, отчасти в Латинской Америке, пришел в негодность, а починить его некому – колониализм строго запрещен международными законами. Это кажется очевидным, но много ли было прозорливцев в тех же 1960-х, которыепредсказали бы следующий этап великого движения народов – что всего через 30-40 лет бывшие угнетенные потянутся к своим изгнанным угнетателям?

Они уже здесь

Массоваядобровольная миграция слабых народов на низшие позиции в социуме более развитых соседей – это что-то новое в человеческой истории. Арабы во Франции, турки в Германии, таджики и узбеки в России, мексиканцы в США, сирийцы где попало, всевозможные мусульмане в монархиях Залива – это не всегда именно бегство из колоний (Германия никогда не владела Турцией), но так или иначе, перед нами поиск лучшей жизни в культурно чуждом обществе, заранее уготовившем иммигрантам самые убогие места под облюбованным солнцем.Это не крестьяне, идущие искать счастья в города:крестьянина можно постричь, приодеть, обучить манерам, тогда как современные мигранты обречены на маргинальность своей внешностью, языком, религией. Кроме того, они уже доказали свою неспособность построить более-менее стабильное общество, и знают это, и несут семена родоплеменной анархии на новые места своего обитания.

Думали ли гордые английские мореплаватели, высаживаясь на африканские и американские берега, что запускают сложный часовой механизм истории, в результате которого в королевской резиденции Фрогмор-хаус поселится смуглая полукровка Меган Маркл? Кстати, ее недавно родившийся сын, на четверть негр, – в третьем десятке претендентов и на русский престол

Бедные, слабо адаптированные к квалифицированному труду (тем большего уважение заслуживают те «мигранты бедноты», которые сумели вырваться из своего круга), имеющие свой язык и культуру, эти люди представляют собой идеальную почву для преступности и экстремизма. Каждый день видя достойную жизнь титульной нации и почти не имея возможности подняться на этот уровень, они накапливают в себе запасы зависти и ненависти, которые рано или поздно обязательно рванут. Пока вспышек немного, и они в целом не связаны между собой: спорадические террористические акты, рождественская проба сил в Кёльне, беспорядки во Франции, мусульманскийрай наяву в Хаддерсфилде…

Вы все еще бормочете, что «только б не было майдана»? Страшные цветные революции – это всего лишь продолжение попыток договориться иными методами

Бедные слабые мигранты, поверьте, ни с кем договариваться не будут.

Русский Российский путь

В каждой стране есть свой метод решения проблемы мигрантов. Противоположные – в США и Объединенных Арабских Эмиратах.Это концепция «плавильного котла», сформировавшаяся в Северной Америке еще до обретения независимости, и жесткий апартеид в Заливе, где бо́льшая часть населения (конкретно в ОАЭ – 89%) не имеет местного гражданства и базовых социальных прав. И то, и другое – концепции, безусловно, спорные, но доказавшие свою жизнеспособность. США последовательно строят общество, где «ни эллина, ни иудея», хотя диаспоры и играют там, безусловно, значимую роль; шейхи равнодушно используют пришлый человеческий материал для того, чтобы обеспечить своих немногочисленных подданных всеми сказочными благами, о которых так любят говорить критики российской нефтянки.

В последние годы стала понятной и нигде не декларированная, но все более очевидная концепция отношения к миграции и в России. Власти рассматривают эту миграцию в первую очередь как демографический ресурс. Отчаявшись стимулировать русскиххотя бы к количественному воспроизведению, Кремль сделал ставку на более плодовитые мусульманские народы. Недавно Росстат приоткрыл завесу над программой коррекции половозрастного состава населения

Сейчас у нас на 10 ребят 11,54 девчонки, а к 2035 году намечено сократить это число до 11,28. С нынешней мужской смертностью в России нет ни единого шанса на решение этой проблемы без привлечения внешних резервов. Единственный реалистичный способ справиться с задачей– трудовая миграция, поскольку приезжают главным образом мужчины.Еще два миллиона оставивших свои семьи дома узбеков, киргизов, таджиков, молдаван, белорусов – и целевой показатель будет достигнут.

Таким образом, у нас существует государственная программа сокращения доли русского населения в России за счет низкоквалифицированной рабочей силы иной национальности и религии. С экономической точки зрения это вполне рациональный путь: несложным логическим финтом страна превращает внешнюю угрозу в инструмент достижения своих целей.

Как результат – в 2060 году русские еще будут национальным большинством в России, но их число в стране впервые с момента обретения государственности упадет ниже 50%

Мусульманство будет доминирующей религией – русские в большинстве своем равнодушны к вере, тогда как южные народы, напротив, весьма истовы. Демографический кризис будет полностью преодолен, что в сочетании со смягчением климата позволит осваивать пустующие или заброшенные северные территории.