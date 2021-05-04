Россия идет на рекорд по потреблению мороженого

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По итогам текущего года Россия может поставить рекорд по потреблению мороженого за последние десять лет.

Эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка ожидают, что по итогам 2021 года могут быть достигнуты рекордные показатели по потреблению мороженого - до 448 тыс. т, или 3,1 кг на душу населения.

В прошлом году россияне съели 444 тыс. т мороженого или по 3 кг на душу населения.

Отмечается также, что с укрепившимся у россиян здоровым питанием, покупатели стали отдавать предпочтение продукции с низкой калорийностью, пониженным содержанием сахара, с повышенной долей протеина, а также веганскому мороженому, пишут «Известия».