Россия глазами итальянцев
Россия глазами итальянцев

Представители двух стран ищут пути выхода из общего кризиса Европы

В Общественной палате РФ состоялся круглый стол «От конфронтации - к диалогу и сотрудничеству. Новые формы общественного взаимодействия», организованный при поддержке Фонда исторической перспективы. 

На нем представители России и Италии рассмотрели вопросы взаимодействия общественных структур двух стран в условиях политического кризиса, наметили пути изменения ситуации и улучшения информационного и делового климата.

У России и Италии с давних времен сложились дружеские отношения, которые со временем стали насыщенными и разносторонними. В течение многих веков талантливые итальянские зодчие и художники сыграли важную роль в строительстве московского Кремля, великолепных дворцов и особняков. В Риме, Милане, Венеции и в других городах Италии восхищались русской музыкой, живописью и литературой. 

Связи между двумя странами укреплялись, и только в 40-х годах, когда Аппенинская держава примкнула к гитлеровской Германии в войне против СССР, они ненадолго стали противниками. Это стало горестным эпизодом в истории отношений двух стран. Но вскоре после Второй мировой судьбы Советского Союза, а затем России и Италии снова пересеклись.

Увы, в результате кризиса на Украине началось охлаждение. Официальный Рим, хоть и нехотя, под нажимом США и других стран Запада примкнул к политике экономических санкций против Москвы. Но сегодня все больше людей в Италии считают этот курс губительным

 Открывая форум, глава Фонда исторической перспективы, Наталья Нарочницкая с грустью констатировала, что даже во времена холодной войны, отношение к Советскому Союзу не переходило границ приличия:

«Было соперничество, взаимное сдерживание, но присутствовало и взаимное уважение. Однако никогда не доходило до оскорблений. Сейчас же дипломатическая этика исчезла, хотя в XIX веке даже ноты об объявлении войны начинались со слов «Соблаговолите принять». И в этом было уважение к истории и будущему международных отношений. Сегодня же мы видим, что обстановка не самая приятная».

И это еще мягко сказано. Над миром клубится ненависть, многие политические деятели швыряются угрозами в адрес России, ничуть не заботясь об элементарной этике, а дипломатия и вовсе выброшена в мусорную корзину. И лишь изредка раздаются трезвые голоса людей, призывающих к объективному взгляду на действительность, желающих распутать клубок противоречий, грозящий – в который уже раз! - перерасти в вооруженный конфликт. Они верят, что здравый смысл, в конце концов, возобладает.

И ситуация меняется, правда, медленно

«Массовый возврат к здравому смыслу и осознание существующих в мировой политике реалий происходит в Европе, которую долгое время пытались отвлечь от ее собственных проблем, - сказал депутат Государственный думы, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий. - Надо смотреть, сравнивая нас не с кем-то, а с самими собой несколько лет назад - что писали европейские средства массовой информации два-три года назад и - сейчас».

Парламентарий отметил, что присутствующие на форуме гости из Италии - представители объективно мыслящего большинства Италии, которые «бьют набат» с призывами к Европе вернуться конструктивному диалогу с Россией.

«Уверен, нам вместе удастся привлечь внимание европейских институтов, как бы это ни выглядело, может быть, утопично в моих устах, к тому, что происходит на многострадальном юго-востоке Украины», - заключил Слуцкий.

Выступления гостей с Аппенин были весьма эмоциональными и, главное, откровенными. Депутат итальянского регионального парламента Венеции Стефано Вальдегамбери негодовал по поводу лживого освещения событий в России и на юго-востоке Украины зарубежными средствами массовой информации. В частности, он говорил, что на Западе пишут о напряженной ситуации в Крыму, который якобы заполнен военной техникой и наводнен вооруженными солдатами

В связи с этим уместно привести результаты опроса, проведенного старейшей исследовательской компанией Франции Ifop по заказу «Sputnik. Мнения». Они показали, что более трети граждан Германии, Франции и Великобритании считают Крым российским. К примеру, во Франции процент населения, признающего полуостров частью Россия, увеличилось по сравнению с 2016 годом на 11 процентов и составляет сегодня 37 процентов.

Представитель Италии приехал в Россию, увидел правду своими глазами и призвал последовать его примеру других.

«Есть регионы мира, в которых проводится голосование и признается право жителей на самоопределение, - сказал Вальдегамбери. - Это, к примеру, Косово, Черногория, где не было сомнений в легитимности народного волеизъявления. Почему же данный принцип не действует в Крыму?» – вопрошал Вальдегамбери. – сам же ответил на свой опрос: «Потому что невыгодно противникам России». Он поделился мечтой - увидеть Европу, в которой Россия является ее неотъемлемой частью.

Президент ассоциации «Венето Россия» Пальмарино Дзокателли считает, что в Италии должна проводиться политика, ориентированная на снятие экономических санкций и на восстановление нормальных, конструктивных отношений с Россией.

«Есть какие-то заокеанские, скажем так, контрагенты, и Россия к нам намного ближе, чем они, поэтому мы должны интегрироваться и взаимодействовать. Для нас это цель, на которую мы возлагаем большие надежды», - сказал он.

И добавил, что у России и Европы есть общие ценности, которые должны возобладать.

На встрече присутствовал режиссеры Жан Лука Белардии и Майя Ногради, снявшие документальный фильм «Тихо! Идет спектакль». Волнующая картина повествует о деятельности театра «Донбасс Опера» во время войны. Когда вокруг рвутся бомбы и свистят снаряды, здесь продолжаются репетиции и идут спектакли. Это сражение добра со злом, демонстрация несгибаемой человеческой воли, мужества и милосердия. По словам Беларди, «этот фильм – дань уважения всем тем, кто во имя человечности во всех уголках мира сопротивляется проявлениям варварства».

Увидят ли картину «Тихо! Идет спектакль» на Западе? Точнее, захотят ли увидеть? И – понять, что происходит на юго-востоке Украины, в этом горестном, окровавленном уголке Европы. Надежда на это есть, но уверенности, к сожалению, не хватает.     

Автор: Валерий Бурт

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