Российского туриста арестовали на Бали за проживание в аэропорту

Общество

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На Бали арестовали российского туриста, месяц живущего в аэропорту. Мужчине не удалось вернуться домой из-за введённых ограничений на поездки и отсутствия рейсов.

Россиянин был вынужден посилиться в Международном аэропорту Нгурах-Рай. Там он и был арестован полицией. Как сообщили власти острова, мужчина нарушил местный регламент и был задержан, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что отдыхающего в Малайзии россиянина приказ об ограничении передвижения по стране застал накануне отъезда. Мужчина должен был вылететь в Москву, но его рейс, как и многие другие, отменили.

Примерно через месяц, полицейские увидели его около супермаркета с картонкой, на которой было написано «Я не могу попасть домой и у меня нет денег. Мне нужна еда».