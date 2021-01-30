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Российского комика затравили за стихотворение с осуждением нападавших на полицию

Сергей Михневич
30 января, 2021 19:14
1 мин
Сергей Михневич
30 января, 2021 19:14
1 мин
Российского комика затравили за стихотворение с осуждением нападавших на полицию
Pixabay

Российский актер Семен Слепаков пожаловался в своем Instagram на угрозы, которые стали поступать в его адрес после публикации стихотворения о незаконных акциях, прошедших в российских городах 23 января.

Слепаков показал скриншоты сообщений, авторы которых советовали ему умереть от рака, обещали напасть на его детей с зеленкой или писали различные оскорбления.

Как написал артист, он не жалеет о публикации стиха, так как этот случай помог ему понять, что происходит в стране, и сделать выводы о ценностях, которые отстаивают сторонники несанкционированных митингов, сообщает Росбалт.

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