Российское образование: учительница на Сахалине пришла на урок с топором

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Учитель начальных классов школы №1 в городе Оха на севере Сахалина принесла на урок второклассникам топор.

Педагог решила показать детям топор в качестве наглядного пособия на уроке литературы. По данному факту администрацией образовательного учреждения проводится проверка.

Как считают в Минобразования области, использование в школе наглядного пособия в таком виде недопустимо.

Проверку также начала прокуратура региона, сообщает «Интерфакс».