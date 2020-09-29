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Общество
Российское образование: учительница на Сахалине пришла на урок с топором
29 сентября, 2020 07:51
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Фото: pixabay.com
Учитель начальных классов школы №1 в городе Оха на севере Сахалина принесла на урок второклассникам топор.
Педагог решила показать детям топор в качестве наглядного пособия на уроке литературы. По данному факту администрацией образовательного учреждения проводится проверка.
Как считают в Минобразования области, использование в школе наглядного пособия в таком виде недопустимо.
Проверку также начала прокуратура региона, сообщает «Интерфакс».
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