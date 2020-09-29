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Российское образование: учительница на Сахалине пришла на урок с топором

Артем Денисов
29 сентября, 2020 07:51
1 мин
топор
Фото: pixabay.com

Учитель начальных классов школы №1 в городе Оха на севере Сахалина принесла на урок второклассникам топор.

Педагог решила показать детям топор в качестве наглядного пособия на уроке литературы. По данному факту администрацией образовательного учреждения проводится проверка.

Как считают в Минобразования области, использование в школе наглядного пособия в таком виде недопустимо.

Проверку также начала прокуратура региона, сообщает «Интерфакс».

темы
школа
учитель
сахалин
1 мин