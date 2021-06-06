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Российским туристам разрешили въезд в Черногорию без ПЦР-тестов
6 июня, 2021 13:44
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Pixabay
Российские туристы могут без ограничений въезжать в Черногорию без ПЦР-теста на коронавирус, министр экономического развития страны Яков Милатович.
«Могу сказать, что граждане России могут сейчас въезжать в Черногорию так же, как они въезжали до пандемии, что означает отсутствие требований тестов, безвизовый въезд», - сказал он.
Напомним, ранее россиянам можно было въезжать в страну только при наличии отрицательного теста на COVID-19. При этом пока прямых рейсов из Москвы в Черногорию нет, пишет ТАСС.
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