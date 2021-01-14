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Российским спортсменам предложили принимать участие в Олимпиаде под военную песню
14 января, 2021 18:45
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Pixabay
Российским спортсменам, которые будут принимать участие в Олимпиаде, предложили вместо российского гимна использовать песню времён Великой Отечественной Войны «Катюша». С предложением выступила комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР)
Глава ОКР Софья Великая сообщила, что песня была выбрана большинством голосов, хотя комиссия рассматривала даже самые современные композиции.
«"Катюша" — это коллективное мнение», - отметила она.
Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил санкции против российских спортсменов из-за допингового скандала. Спортсмены из России до декабря 2022 года не имеют права выступать на соревнованиях под флагом России, также им запрещено использовать гимн страны, поясняет «Коммерсантъ».
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