Российским семьям в качестве поддержки раздали все доходы от нефти и газа

Общество

Piqsels.com

Семьям с детьми в качестве меры поддержки выплатили более 555 млрд рублей. Это сопоставимо с поступлениями в бюджет от нефти и газа за второй квартал 2020 года.

По словам министра финансов Антона Силуанова, 99% от всех средств поступили на счета граждан на начало июня 2020 года. Перевести деньги населению в кратчайшие сроки помогли «четкая расстановка приоритетов и автоматизация процессов».

Силуанов подчеркнул, что правительство обеспечило своевременную и адресную помощь семьям, чтобы помочь в условиях ухудшения экономической обстановки. Заявления на получение помощи продолжают поступать до сих пор, отметил министр.

Он пообещал, что необходимые средства предоставят своевременно и в полном объеме, говорится в сообщении на официальном сайте Минфина.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова предложила распространить выплаты в размере 10 тыс. рублей на подростков 16 и 17 лет.