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Российским рыбакам разрешат выходить в море только после вакцинации от COVID-19

Марьям Ибрагимова
22 января, 2021 18:09
2 мин
Марьям Ибрагимова
22 января, 2021 18:09
2 мин
Flickr
Flickr

Росрыболовство собирается предложить Роспотребнадзору инициативу, связанную с недопустимостью распространения новой коронавирусной инфекции. Ведомство хочет разрешить выходить в море только тем экипажам, которые получат вакцину против COVID-19.

По словам замруководителя Росрыболовства Петра Савчука, с подобными требованиями экипажи уже неоднократно сталкивались, только речь шла не о коронавирусе. Так, например, в некоторых регионах России можно с легкостью подхватить желтую лихорадку, поэтому перед тем как выдвинуться туда, вся бригада должна сделать соответствующую прививку. С COVID-19, по мнению Савчука, можно бороться точно по этому же принципу.

«Введение этой меры позволит существенно сократить издержки компаний на тестирование и обязательную обсервацию экипажей», – добавили в Объединенной пресс-службе Росрыболовства.

Ранее сообщалось о том, что жителям РФ разрешат выезжать за рубеж, если у них на руках будут специальные сертификаты.

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коронавирус
вакцина
Росрыболовство
2 мин
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