Общество

Росрыболовство собирается предложить Роспотребнадзору инициативу, связанную с недопустимостью распространения новой коронавирусной инфекции. Ведомство хочет разрешить выходить в море только тем экипажам, которые получат вакцину против COVID-19.

По словам замруководителя Росрыболовства Петра Савчука, с подобными требованиями экипажи уже неоднократно сталкивались, только речь шла не о коронавирусе. Так, например, в некоторых регионах России можно с легкостью подхватить желтую лихорадку, поэтому перед тем как выдвинуться туда, вся бригада должна сделать соответствующую прививку. С COVID-19, по мнению Савчука, можно бороться точно по этому же принципу.

«Введение этой меры позволит существенно сократить издержки компаний на тестирование и обязательную обсервацию экипажей», – добавили в Объединенной пресс-службе Росрыболовства.

Ранее сообщалось о том, что жителям РФ разрешат выезжать за рубеж, если у них на руках будут специальные сертификаты.