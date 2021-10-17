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Люди
Российским незамужним женщинам предложили запретить ездить в Турцию
17 октября, 2021 18:37
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Anton Belitsky/Global Look Press
В Госдуме призвали запретить незамужним российским женщинам поездки в Турцию. С такой инициативой разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» выступил депутат ГД Виталий Милонов.
По словам Милонова, россиянок следует оградить от турецких мужчин, которые сначала «соблазняют» женщин, а затем «отбирают детей».
Милонов является заместителем председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, он отметил, что уже много россиянок серьезно пострадали от «ухаживаний турецких обольстителей». Родившийся в Турции ребенок оказывается в собственности у турецкого родителя, а мамы в этой ситуации совершенно без прав, пишет «РИА Новости».
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