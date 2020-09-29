Автовладельцам запретят ездить на старых покрышках и с треснувшими стеклами

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Правоохранительные органы России решили изменить список неисправностей автомобиля, из-за которых на транспортном средстве нельзя передвигаться.

В перечне указывается коррозия тормозов и дефекты рулевого управления. Кроме того, нельзя будет садиться за руль авто со старыми покрышками, полностью затонированными и треснувшими стеклами, с неисправными или видоизмененными фарами.

В настоящее время постановление находится на стадии публичного обсуждения. Документ вступит в силу 1 июня 2021 года, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, чтобы не стать жертвой мошенников, покупателю подержанного автомобиля необходимо тщательно проверить информацию о транспортном средстве в базах данных ГИБДД.

Придерживаться данной тактики необходимо и в случае приобретения машины у официального дилера. При этом необходимо отдать предпочтение в покупке у знакомого человека, либо по рекомендации надежных людей.

Эксперты также советуют воспользоваться услугами эксперта по подбору авто — стоит это недорого и может сэкономить и нервы, и деньги.