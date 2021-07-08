Российских водителей ждут полумиллионные штрафы
Водителям в России не стоит нарушать правила дорожного движения.
Согласно вступившим в силу поправкам, штраф в 300 тысяч рублей грозит севшему за руль после употребления спиртных напитков. Кроме этого водителя лишат прав на два года. Пойманный нетрезвым за рулем во второй раз заплатит еще 300 тысяч. А уже ранее осужденные автовладельцы за аварии с человеческими жертвами заплатят полмиллиона рублей.
За провоз негабаритного груза в собственной легковой машине обойдется в 10 тысяч рублей. 500 тысяч рублей придется заплатить, если для провоза использовать арендованный или каршеринговый транспорт. За незаконное использование проблескового маячка или знака «Инвалид» на взятом напрокат автомобиле грозит частникам штрафом в 5 тысяч.
До одного миллиона рублей заплатят компании за размещение на машине рекламных конструкций, если они создают опасность другим участникам дорожного движения. Речь идет о звуковой рекламе и электронных табло, пишет «За рулем».
Напомним, в России 1 апреля текущего года начали действовать обновленные правила сдачи практической части экзамена на водительские права. Они, в том числе предполагают применение средств аудиофиксации процесса и отмену обязательной сдачи «площадки».