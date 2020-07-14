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Российских туристов готовы отвезти на отдых в Доминиканку

Артем Денисов
14 июля, 2020 05:37
1 мин
отдых
Фото: pixabay.com

Туроператоры России готовы возобновить чартерные рейсы в Доминикану.

Как ожидается, это произойдет с августа, так как страна готова принимать туристов из РФ. Доминикана официально заявляет о том, что готова принимать россиян - с 1 июля страна открыла границы для туристов со всего мира.

При этом в Доминикане действуют меры для предотвращения распространения коронавируса. Так, заполняемость отелей не должна превышать 30%, сообщает «Рен ТВ».

Как сообщалось, власти Доминиканской Республики заявили о готовности принимать российских туристов. Также республика ждет отдыхающих из всех стран мира. Все отели, аэропорты и рестораны, возобновили работу в полном объеме. У иностранцев не будут требовать справку об отсутствии коронавируса, пишет «РИА Новости».

темы
россияне
туристы
доминикана
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